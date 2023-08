Natalia Paragoni e Andrea Zelletta in crisi? Lei interviene dopo una segnalazione: “Non devo dare spiegazioni” – VIDEO

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno vivendo un momento di crisi di coppia dopo la nascita della piccola Ginevra? Il gossip arriva in seguito ad alcune segnalazioni riprese dall’esperta di gossip, Deianira Marzano. E subito dopo, ad intervenire è stata proprio l’ex volto di Uomini e Donne, che in qualche modo ha messo a tacere le voci.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in crisi?

Una utente, nel replicare ad una Storia di Deianira su Andrea Zelletta ed il suo comportamento all’apparenza farfallone, avrebbe svelato:

Al di là del lavoro di Andrea ti posso solo dire che si vocifera che ci sia una crisi, e mi dispiace davvero tanto, non posso dirti altro.

Deianira, nel ribadire di non essere a conoscenza di una eventuale crisi di coppia, ha ribadito però il suo atteggiamento “carnevalesco, poi in un momento così delicato”, sottolineando al tempo stesso come Natalia fosse scomparsa dai social.

Poco dopo però, Natalia Paragoni è prontamente intervenuta con alcune Stories, rompendo così il suo silenzio social, nelle quali in qualche modo sembra aver replicato al gossip sul suo conto, tanto da scrivere:

Chi mi segue da tempo ormai sa come sono fatta, non c’è bisogno di dare spiegazioni soprattutto in un momento così delicato e magico.

Nessuna crisi, dunque, all’orizzonte? Speriamo proprio sia così!