Natalia Paragoni è diventata mamma! In queste ultime ore il compagno Andrea Zelletta aveva annunciato via social di essere ormai vicino il momento del parto, e così è stato! L’emozionante evento con protagonisti i due ex volti di Uomini e Donne è culminato con la nascita della loro prima bambina, Ginevra.

Natalia Paragoni è diventata mamma di Ginevra

Nei giorni scorsi Natalia Paragoni era intervenuta tramite le sue Instagram Stories, rispondendo alle domande dei follower e in particolare parlando del nome della figlia prossima alla nascita. In merito aveva detto:

Io preferisco dirlo quando è nata sinceramente. Dirlo prima… si può sempre cambiare all’ultimo eh? In teoria avremmo scelto, però non si sa mai…

E solo oggi, dopo il parto, Andrea Zelletta ha postato una Story insieme a Natalia, ancora provata, mentre ha in braccio la piccola Ginevra, nata alle 11.29. Alla compagna poi, l’ex Vippone ha voluto dedicare le prime dolcissime parole:

Natalia mi hai regalato la gioia più grande, ti amo!

Ecco a seguire la prima foto della famiglia Zelletta-Paragoni, con la piccola Ginevra.