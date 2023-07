Natalia Paragoni sta per partorire: l’emozione di Andrea Zelletta

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno per diventare genitori per la prima volta. Nella mattinata di oggi sono giunte le indiscrezioni secondo le quali l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe in procinto di partorire. A confermarlo anche una Story di Andrea Zelletta, il fidanzato e futuro papà.

E’ stata Deianira Marzano, esperta di gossip, a raccogliere questa mattina la segnalazione di una follower che, trovandosi alla Clinica Mangiagalli di Milano per una visita avrebbe visto Andrea Zelletta, fidanzato di Natalia Paragoni, che chiedeva di andare in sala parto.

“A quanto pare la Paragoni sta per partorire”, ha scritto Deianira. L’ex corteggiatrice era ormai giunta quasi al termine della gravidanza, come aveva spiegato di recente parlando con i suoi follower ed esprimendo anche le sue paure in vista del parto.

Andrea Zelletta, ex tronista ed ex Vippone, ha poi postato anche lui una Story su Instagram dall’ospedale, insieme a Natalia Paragoni, con una dedica alla futura mamma:

Sei una leonessa amore mio. Ci siamo quasi…

Un messaggio carico di amore ed emozione in vista di un momento indimenticabile che però vede la coppia unitissima più che mai.