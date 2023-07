Natalia Paragoni sta vivendo i suoi ultimi giorni di gravidanza prima del parto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Andrea Zelletta, nelle passate ore ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower, molte delle quali inevitabilmente hanno riguardato proprio l’imminente nascita della sua prima figlia.

Il parto è previsto per i primi giorni di agosto, quando Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno genitori per la prima volta. Un’emozione enorme, che l’ex corteggiatrice ed oggi influencer sta condividendo con i suoi follower.

Nelle passate ore, dopo aver aperto il box delle domande attraverso le sue Instagram Stories, Natalia ha risposto alle maggiori curiosità, alcune delle quali relative proprio al parto ed ha approfittato per parlare del nome della bambina: lo dirà prima della nascita? La Paragoni ha replicato:

Un’altra follower ha domandato se pubblicherà sui social le foto della bambina e in merito Natalia ha replicato:

È un argomento molto complicato, difficile. Ne abbiamo parlato tanto, sia con le nostre famiglie che con i nostri più cari amici. Non saprei dirvi, non saprei ancora, tuttora. Però se mi conoscete un po’ sapete che io sono molto riservata a livello familiare. Siamo una coppia molto riservata, quindi boh, non lo so. Non so rispondere in questo momento. Capiremo poi.