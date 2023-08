Myrta Merlino non avrebbe dovuto fare Pomeriggio 5: la decisione dell’ultimo minuto, il retroscena

Myrta Merlino, dal prossimo settembre sarà il nuovo volto di Pomeriggio 5 al posto di Barbara d’Urso. La giornalista approderà così su Canale 5, dopo un inaspettato passaggio da La7 e darà una svolta decisiva al contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset. Ma il suo approdo a Pomeriggio 5 è stata una decisione improvvisa.

Myrta Merlino edil retroscena su Pomeriggio 5

Quando Myrta Merlino nel promo di Pomeriggio 5 dice in tono goliardico “Scusate, ma non era un settimanale?”, la sua non è semplice ironia. Il suo arrivo a Mediaset, infatti, prevedeva ben altro. Inizialmente, infatti, era stato concordato il suo approdo su Rete 4 nella prima serata del mercoledì, ma poi tutto è cambiato.

A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti dello scorso 4 luglio, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di stravolgere e rimischiare le carte in tavola. Su cosa abbia fatto cambiare idea in maniera così improvvisa all’ad di Mediaset non è chiaro. Ecco le parole della conduttrice su Tv, Sorrisi e Canzoni:

Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo! E’ l’inizio di una piccola rivoluzione, mi è piaciuta l’idea di un programma nuovo che punti all’informazione popolare ma di qualità.

Inizialmente, dunque, Myrta Merlino avrebbe dovuto condurre un programma nuovo su Rete 4 del quale si era deciso persino il nome, poi però la svolta inaspettata:

A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque. All’inizio sono rimasta spiazzata, perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi (…) Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto.

Myrta ha inoltre svelato che nel suo studio al Palatino, dove condurrà Pomeriggio Cinque dal 4 settembre, avrà 3 maxi schermi per far entrare la realtà e ci sarà il pubblico parlante in studio.