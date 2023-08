Myrta Merlino torna protagonista di un secondo promo del rinnovato Pomeriggio 5, ma la sua futura presenza nel daytime di Canale 5 non convince ancora del tutto. Sicuramente il primo promo di Pomeriggio 5 senza Barbara d’Urso è stato un tuffo al cuore anche per gli “odiatori” dell’ex conduttrice del programma da lei condotto per dieci anni.

Myrta Merlino, il secondo promo di Pomeriggio 5

Nel secondo promo di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ironizza, mentre dice sorridendo: “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi. Scusate, ma non era un settimanale?”. Il riferimento è proprio al fatto che l’ex volto di La7 la vedremo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset.

I promo, tuttavia, non sono finora piaciuti molto al popolo web, che quasi a sorpresa sta rimpiangendo non poco Barbara d’Urso alla guida del suo storico ex programma. Qualcuno ha modificato uno dei video promo di Myrta Merlino con la presunta reazione della d’Urso. Ad intervenire sarebbe stata la sorella Daniela, che su Twitter avrebbe reagito con un commento:

Non posso rispondere…. Non posso… Non posso… Mannaggia… (libera interpretazione).

Le sue parole, riprese sia da LaNostraTv che da Fanpage.it, ad onor del vero non è possibile trovarla sul social della “X”, ma è possibile che la sorella di Barbara abbia deciso di cancellarle successivamente.