Per la prima volta arriva il promo di Pomeriggio 5 ma senza Barbara d’Urso. Protagonista della prossima stagione, infatti, sarà la giornalista e conduttrice Myrta Merlino. Una vera e propria rivoluzione non solo alla guida del programma storico di Canale 5 ma anche per la virata anti-trash fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi e che, a quanto pare, coinvolgerà gran parte degli show della rete.

Myrta Merlino nel promo di Pomeriggio 5

Se negli anni passati eravamo abituati a vedere i promo con protagonista una danzante Barbara d’Urso, spesso alle prese con giovani ballerini, intenta a dare l’appuntamento ai suoi spettatori sfruttando quelle che erano diventate le sue battute cult (dal “caffeuccio” al “col cuore!”), adesso la musica è completamente cambiata.

E’ Myrta Merlino la protagonista del primo promo di Pomeriggio 5 senza Barbara d’Urso. “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i giorni”, dice la giornalista guardando dritta in camera e clicca il tasto del telecomando, come se fosse, idealmente, un cambio di canale, di stile, di passo rispetto al passato.

E di fatto così sarà, dal momento che del vecchio Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso resterà solo il nome. Ed a questo punto viene da domandarsi come mai non si sia optato per un cambiamento radicale. Pomeriggio 5, inevitabilmente, nell’immaginario collettivo resterà per sempre legato a Barbara d’Urso. Eppure i suoi bollini, le sue esclusive e tutto ciò che, nel bene e nel male, lo hanno reso celebre e discusso negli ultimi dieci anni (comprese le accuse di essere troppo trash), saranno solo un lontano ricordo.