Paola e Chiara nel corso di un loro concerto con Barbara d’Urso presente tra il pubblico, hanno pensato bene di omaggiare la conduttrice napoletana che ha ripreso la scena facendo diventare il video virale (lo trovate in apertura e chiusura del nostro articolo).

Paola e Chiara, sul palcoscenico per un loro concerto, sapendo della presenza di Barbara d’Urso tra il pubblico, hanno voluto omaggiarla intonando “Dolceamaro”, successo di Carmelita degli anni ’80.

La sua reazione? Barbara si è alzata in piedi ringraziando il pubblico presente e si è commossa per l’omaggio.

Barbara d’Urso? Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Lei è una grandissima professionista. Fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta sincerità, spero rimanga.

Non vorrei sembrarle snob, ma facendo un programma quotidiano, focalizzato sull’estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto, non ho mai avuto molto tempo per seguirla. Posso però dirle che sono sempre stata incuriosita dal mondo Mediaset. Ho sempre apprezzato la presenza di tante donne forti e tutte con un’identità ben precisa, sia davanti che dietro le telecamere.