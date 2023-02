Morte Maurizio Costanzo, come cambia il palinsesto Rai e Mediaset: C’è posta per te ed Amici 22 andranno in onda?

In seguito alla morte di Maurizio Costanzo, il palinsesto di casa Rai e Mediaset subisce in questo weekend delle importanti variazioni. Già nella giornata di oggi abbiamo assistito a delle variazioni ed a numerosi approfondimenti nei principali talk show e non solo. Ecco di seguito la programmazione di sabato 25 e domenica 26 febbraio dedicata a Maurizio Costanzo.

Morte Maurizio Costanzo, la programmazione Rai del weekend

Nella giornata di sabato 25 febbraio, la Rai non mancherà di ricordare il grande giornalista e conduttore Maurizio Costanzo con diversi approfondimenti e speciali. Alle 15.00 su Rai3, la nuova puntata di Tv Talk sarà dedicata proprio al ricordo del compianto volto televisivo.

Alle 20.20 sempre su Rai3 Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni, ne Le Parole, in collegamento con Vladimir Luxuria ricorderanno Maurizio Costanzo.

Anche Rai Cultura cambia la propria programmazione: dalle 9.30 alle 18.30 di sabato andrà in onda una maratona basata sulla lunga carriera televisiva ed artistica dal titolo “Maurizio Costanzo, memorie Rai”.

Ecco quale sarà la programmazione di domenica 26 febbraio 2023 in Rai: Domenica In con Mara Venier vedrà la prima parte dedicata alla morte di Maurizio Costanzo. Su Rai Storia proseguirà la maratona dedicata a Costanzo, dalle 6.30 alle 17.

Maurizio Costanzo, la programmazione Mediaset

Sabato 25 febbraio alle 12.20 su Rete 4 andrà in onda Ieri e oggi in tv speciale Maurizio Costanzo.

Così come accaduto per Uomini e Donne, salta anche la puntata di C’è posta per te, nella prima serata del sabato di Canale 5: al suo posto, dalle 21.20, lo speciale realizzato da Maurizio Costanzo intitolato “In ordine alfabetico ’99 – GASSMAN, SORDI, VITTI”. Da mezzanotte poi in onda I tre tenori, con Costanzo e Mentana che intervistarono Vianello, Corrado e Mike.

Anche domenica cambia la programmazione: salta Amici 22 mentre al posto del talent di Maria De Filippi vedremo Beautiful e Terra Amara. Verissimo invece dedicherà una puntata speciale a Costanzo.