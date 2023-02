Com’è morto Maurizio Costanzo e quale era la malattia di cui soffriva? Dopo la notizia della scomparsa dell’amato giornalista e volto televisivo, in tanti si sono domandati quali siano le cause della sua dipartita. Stando a quanto emerso in queste ore, Costanzo era da tempo ricoverato in una clinica romana.

Com’è morto Maurizio Costanzo: svelate le cause

Un intervento chirurgico di routine e successive complicazioni: sarebbe da ricercare in questo la causa della morte di Maurizio Costanzo. A svelarlo è stata l’ultima edizione pomeridiana del Tg1, alla quale ha fatto seguito l’approfondimento nel corso de La Vita in Diretta, con la presenza di coloro che hanno contribuito alla realizzazione di Buona Domenica.

Secondo quanto emerso, il giornalista si sarebbe sottoposto ad intervento chirurgico in seguito al quale però le sue condizioni si sarebbero aggravate progressivamente. Da qui il trasferimento in terapia intensiva e questa mattina la morte.

Antonella Delprino, inviata de La Vita in Diretta, ha svelato che l’ufficio stampa della clinica Paideia, dove si trovava ricoverato, ha demandato ogni aggiornamento all’ufficio stampa di Maria De Filippi, la Fascino.

La moglie Maria, proprio questa mattina ha potuto salutare per l’ultima volta Maurizio. Ecco le parole dell’inviata:

Siamo proprio dove questa mattina si è spento Maurizio Costanzo. In questi momenti si è visto passare Michele Guardì che ha provato a salutarlo per l’ultima volta, ma l’accesso alla clinica è precluso solo ai parenti. Stamattina Maria De Filippi è stata con lui a lungo, si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia. Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese dove aveva subito un intervento leggero, quasi di routine. Voglio precisare che l’ufficio stampa della clinica ha demandato all’ufficio stampa della Fascino, quindi di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo. È Betti (Soldati, ndr) che ci ha raccontato degli eventi dell’ultimo mese.