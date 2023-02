A poche ore dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo, non si sono fatte attendere le informazioni sui funerali dell’ultimo grande maestro della tv e del giornalismo italiani. Il Comune di Roma ha reso note le modalità con cui si svolgerà l’ultimo saluto al giornalista e volto tv.

Funerali Maurizio Costanzo: la camera ardente e gli appuntamenti in tv

Ad anticipare i funerali di Maurizio Costanzo sarà la camera ardente che sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Sarà aperta al pubblico dalle 10.30 di domani, sabato 25 febbraio alle 18.00 e poi dalle 10 alle 18 di domenica 26 febbraio.

I funerali si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15.00 presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Le esequie saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Rai1 e relativa piattaforma ma, come spiega anche TvBlog.it, presumibilmente saranno trasmesse anche da Canale 5, in attesa dell’eventuale ufficialità.

Tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio ed il ricordo di amici, colleghi e personalità del mondo politico e del giornalismo. Nelle passate ore si è espressa anche la Presidente della Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes che in una nota hanno ricordato il compianto conduttore tv: