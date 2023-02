Come è morto Maurizio Costanzo? La malattia, da una settimana ricoverato in una clinica

Che malattia aveva Maurizio Costanzo? Il celebre giornalista è morto oggi a Roma all’età di 84 anni. La drammatica notizia ha sconvolto l’Italia intera, lasciando tutti con un profondo senso di smarrimento: di che patologia soffriva da anni?

Come è morto Maurizio Costanzo? Ecco che malattia di cui soffriva

Secondo numerose informazioni pubblicate sulle diverse testate online nel corso degli anni, Maurizio Costanzo soffriva di diabete e, proprio per questo motivo, Maria De Filippi lo controllava attentamente ed in televisione ci scherzavano spesso.

Non conosciamo la gravità del diabete ma, durante gli interventi TV con Maria, la coppia ha sempre scherzato sulla golosità di Costanzo.

Attualmente non sappiamo se Maurizio Costanzo è morto a causa del diabete oppure di un’altra malattia. Le cause della sua dipartita, al momento, non sono state rese note.

“Da una settimana ricoverato in una clinica”

Ad aggiungere però ulteriori dettagli sulla morte di Maurizio Costanzo è stato il quotidiano Corriere della Sera, nell’edizione romana online, titolando: “Maurizio Costanzo morto a Roma alla clinica Paideia: era ricoverato da una settimana”. Secondo il CorSera, “il popolare giornalista e conduttore era da una settimana nella casa di cura dei Parioli da dove aveva seguito il festival di Sanremo”. Resta ignota, al momento, la causa della morte. Il quotidiano si limita a scrivere:

È morto nella clinica Paideia, a Roma, Maurizio Costanzo, conduttore, giornalista, per un certo periodo politico, uomo di spettacolo. Ma non solo. Talmente versatile da aver trascorso gli ultimi anni della sua vita – sofferente di cuore e con numerosi ricoveri, oltre a un’operazione a cuore aperto alle spalle – a fare il direttore della comunicazione della sua squadra, la Roma.

La carriera e la vita privata

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset.

Tra i suoi programmi più celebri, anche Buona domenica, condotto per moltissimi anni su Canale 5.

Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collaborazione con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l’Isis (2016) e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (2022). Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi e nel 2004 avevano adottato il figlio Gabriele che all’epoca aveva 12 anni.