Un messaggio tra Mirko Brunetti e la sua ex Perla Vatiero, poi cancellato dal ragazzo, sarebbe stato alla base della crisi tra lui e Greta Rossetti. Secondo la versione del gieffino, si sarebbe trattato di un messaggio dal contenuto tutt’altro che compromettente, nel quale i due avrebbero parlato di lavoro. Adesso però sarebbe emersa la presunta verità.

Qual è il reale contenuto del messaggio tra Mirko e Perla poi cancellato? Nonostante il ristoratore abbia ammesso di amare ancora Greta, quest’ultima fatica a fidarsi di lui dopo aver scoperto che i due ex avevano presenziato allo stesso evento alla Milano Fashion Week.

Un messaggio tra Mirko e Perla avevano insinuato in Greta il dubbio che tra i due potesse esserci ancora qualcosa in sospeso. Mirko, anche al Grande Fratello, ha ammesso a Signorini che quel messaggio poi stupidamente cancellato, riguardava il lavoro.

A smentirlo era stata la stessa Greta la quale, rispondendo alle domande dei suoi follower, aveva svelato:

Non è vero che nel messaggio si parlava di lavoro, non so perché abbia detto questa cosa. Non era un messaggio chissà cosa, ma nemmeno di lavoro. Che poi… se è un messaggio di lavoro, perché cancelli un messaggio e tutti gli altri li lasci? O cancelli tutta la chat o non ne cancelli solo uno. Non sono pazza, credetemi.