L’ex tentatrice Greta Rossetti, nelle passate ore ha ampiamente parlato di Mirko Brunetti, attualmente al Grande Fratello. Dopo aver ampiamente replicato alle parole del suo ex compagno ed aver svelato i motivi dei suoi dubbi, ha svelato altri retroscena, in modo particolare quello relativo sul contenuto del messaggio della sua ex Perla Vatiero e che il gieffino ha cancellato.

Dopo essere entrato nella Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha spesso parlato della sua storia con Greta Rossetti, dicendosi innamorato di lei. La giovane, tuttavia, non smette di avere dubbi sulle sue parole, alla luce di alcuni fatti che hanno preceduto il suo ingresso nel reality.

Sarebbero state le bugie e le incomprensioni a portare ad un loro allontanamento. Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, Greta ha svelato:

Discutevamo tutti i giorni. Da quando è successo fino a tre giorni prima che lui entrasse al Grande Fratello, noi discutevamo sempre. Era sempre un discutere di questo, cioè lui che cercava di farmi capire che sbagliavo a non fidarmi. Poi usciva una bugia in più, poi lui è entrato lì. Tutto qui. Nessuno ha fatto niente per hype, finzione o robe. Discutevamo e da un giorno all’altro non mi ha più chiamato.

In merito ad un possibile incontro tra Mirko e Perla, Greta ha spiegato di aspettarsi ormai di tutto. Poi ha svelato un retroscena sul famoso messaggio tra i due ex che Mirko ha però deciso di cancellare:

Come ho fatto a scoprirlo? Ricordatevi che le bugie hanno le gambe corte e prima o poi si scoprono sempre. Ve lo dico come consiglio. Non raccontate mai bugie perché prima o dopo escono. E quando il karma decide di girare, anche se non vuoi e sei bravissimo a nasconderla, esce. In quel momento era a mio favore e me l’ha stampata in faccia. Tra l’altro anche in un modo molto semplice.

Non è vero che nel messaggio si parlava di lavoro, non so perché abbia detto questa cosa. Non era un messaggio chissà cosa, ma nemmeno di lavoro. Che poi… se è un messaggio di lavoro, perché cancelli un messaggio e tutti gli altri li lasci? O cancelli tutta la chat o non ne cancelli solo uno. Non sono pazza, credetemi. E non è tutto finto.