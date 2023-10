Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko Brunetti, è intervenuta su Instagram dopo le parole del giovane al Grande Fratello. Il ragazzo ha infatti ammesso di essere ancora innamorato di lei, mentre l’ex tentatrice, dal canto suo, ha spiegato di avere bisogno di tempo, dopo la bugia che le ha raccontato, per capire se riuscirà a fidarsi di lui e se quello che le ha detto sia la sola menzogna.

Nella serata di ieri, Greta Rossetti ha scritto una Story in cui spiegava la sua posizione rispetto alla storia con Mirko:

Ci tengo a precisare una cosa…Non posso essere ipocrita e negarlo, ovvio che mi commuovo quando lo vedo, quando lo sento, quando parla di noi… Però è anche vero che se voleva risolvere, risolveva fuori e soprattutto le bugie a fin di bene o no, sono state dette, quindi ho bisogno di tempo, tempo per capire se le sue parole sono vere, se il suo amore è vero e se davvero posso fidarmi. Solo il tempo e il suo comportamento lì mi faranno capire queste cose. Per ora guardo e ascolto come fate voi.

Nel pomeriggio di oggi è poi tornata sul tema rispondendo alle numerose domande dei follower (il video in apertura):

Mi fa piacere che dite la vostra sulla nostra storia. Ma purtroppo non mi bastano due clip per dire che è innamorato e che voglio tornarci insieme. Quando io mi sono presa queste due settimane, non è che sono pazza… Io adesso avendolo lì dentro e guardandolo, non è che mi bastano cinque giorni per capire.

Io adesso avendolo lì dentro e potendolo guardare, più passano i giorni e più capisco se veramente il suo sentimento è vero, se veramente gli manco e che veramente tutte le cose che dice sono vere e se davvero le bugie che ha detto sono dette a fin di bene ma comunque dette. E’ ovvio che se tra una settimana inciampa e sbaglia, è ovvio che le mie paranoie erano fondate, ma se continua così col suo percorso è ovvio che farò 400 passi indietro e dirò di aver esagerato presa dalla paura di perderlo.