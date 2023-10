Mirko Brunetti, ex protagonista dell’ultimo Temptation Island, a quanto pare sarà tra i prossimi nuovi concorrenti del Grande Fratello e sarebbe pronto a fare il suo ingresso nella spiatissima Casa già da questo lunedì. Mentre l’indiscrezione circolava sul web, la sua ex Greta Rossetti è intervenuta mostrandosi in aeroporto.

Mirko Brunetti al Grande Fratello, il gesto di Greta Rossetti

Greta avrebbe preso una decisione importante, proprio in concomitanza dell’ingresso di Mirko nella Casa del GF. Non è ancora chiaro se i due si siano lasciati definitivamente, ma una cosa è certa: la Rossetti avrebbe deciso di fare un gesto forte, ovvero partire alla volta di una meta ignota.

Oltre a non svelare il luogo in cui andrà, Greta non ha neppure reso noto per quanto starà via (ma forse non lo sa neppure lei):

Ciao a tutti, sono in partenza per qualche giorno o settimana, ancora devo decidere. Tornerò più forte di prima.

Poi un ‘Ps’ finale:

E sotto vostro consiglio porterò il cellulare ma lo terrò spento.

L’intenzione chiara, dunque, sarebbe quella di non voler saper nulla dell’ingresso del suo ex al Grande Fratello?