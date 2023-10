Mirko Brunetti sta per entrare nella Casa del Grande Fratello insieme a Giampiero Mughini e Jill Cooper. Le porte del loft di Cinecittà si apriranno per i tre nuovi concorrenti nella puntata di lunedì 16 ottobre: come ha reagito Greta Rossetti?

Mirko Brunetti al Grande Fratello: la reazione di Greta Rossetti

Mirko Brunetti ha partecipato a Temptation Island con Perla Vatiero ma è uscito dal programma insieme alla tentatrice Greta Rossetti. Dopo alcune discussioni la coppia pareva scoppiata fino a quando, proprio oggi pomeriggio, l’ex tentatrice è intervenuta in merito:

Avete ragione anche voi, avete diritto di sapere e non è da me lasciare le cose a metà. Per il momento ancora non mi va. Appena avrò le idee chiare e io in primis saprò, risponderò a tutte le domande riguardanti la mia relazione.

Dopo la diffusione della notizia sull’imminente ingresso di Mirko al Grande Fratello, Greta ha reagito postando una faccina sconvolta: cosa ne pensate?

Il triangolo che ci sfornerà Alfonso buttando dentro Mirko e poi Greta e Perla 🍿🍿🍿 si mangia #GrandeFratello

pic.twitter.com/EFq1b9WTtB — Mery (@goddessofnight_) October 13, 2023