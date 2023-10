Nuovi concorrenti Grande Fratello: clamoroso ingresso nella Casa: direttamente da Temptation Island, nel loft più spiato di Cinecittà arriva un protagonista (molto discusso) dell’ultima edizione andata in onda questa estate, ecco l’anteprima di TVBlog.

Come anticipato dal blog di Davide Maggio, faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia Jill Cooper e Giampiero Mughini. La prima la ricordiamo già presente nella tv italiana in diverse trasmissioni. Ha preso parte ad Amici, all’epoca si chiamava Saranno famosi e poi più recentemente in coppia con Antonella Elia a Pechino express.

Il secondo invece era in predicato di entrare nella casa più spiata d’Italia da tempo ed ora è giunto finalmente per lui il momento di varcare quella porta. Jill Cooper e Giampiero Mughini saranno dunque due nuovi concorrenti del Grande fratello. Ma gli ingressi per la verità nella casa di lunedì prossimo saranno tre. A Jill e Giampiero, TvBlog è in grado di anticipare che si aggiungerà Mirko Brunetti.

Mirko lo ricordiamo fra i partecipanti all’ultima edizione di Temptation Island. In quell’occasione è entrato come fidanzato di Perla Vatiero, salvo poi lasciarsi con lei. E’ diventato quindi il compagno di Greta Rossetti, la tentatrice di Tempation Island.

Ora però si è lasciato anche con Greta ed entrerà nella casa del Grande fratello come single. L’ingresso di Brunetti darà modo anche di dare al programma un po’ del clima di Temptation island, in vista anche dell’arrivo di Temptation winter.