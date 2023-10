Nuovi concorrenti del Grande Fratello: ecco chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia il prossimo lunedì sera come come ha annunciato Alfonso Signorini (prima tra le pagine di Chi Magazine e poi durante l’ultima diretta).

Davide Maggio ha annunciato in anteprima i due nomi che faranno ufficialmente parte del reality show dalla puntata di lunedì 16 ottobre in onda su Canale 5: stiamo parlando di Giampiero Mughini e Jill Cooper.

Nella casa c’è già stata ma solo per “lavoro”. Questa volta Jill Cooper sarà una dei concorrenti di Grande Fratello. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che nella puntata di lunedì prossimo, la personal trainer varcherà la porta rossa.

Americana, classe 1968, Jill ha tenuto in passato delle lezioni di fitness per i concorrenti del GF. La sua notorietà, del resto, si deve al ruolo di insegnante nelle prime edizioni di Amici, allora Saranno Famosi, in onda nei primi anni duemila. Jill ha partecipato a Pechino Express nel 2017 in coppia con Antonella Elia.

Nella puntata di lunedì ci sarà anche l’ingresso di Giampiero Mughini. Il vivace giornalista entrerà finalmente nella casa dopo lo stop delle prime settimane. Quella del 16 ottobre sarà, dunque, una puntata che promette di cambiare molti equilibri.