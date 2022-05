“Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita”: con queste devastanti parole inizia lo sfogo del signor Domenico, il papà di Michele Merlo ospite domani in esclusiva a Verissimo alle ore 16 su Canale 5 con Silvia Toffanin.

Il cantante di Amici scomparso un anno fa è stato ricordato dal padre, parlando di ciò che è andato storto. Ed infatti, secondo i medici legali, Mike si sarebbe potuto salvare:

Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche. I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia.