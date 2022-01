Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo al Grande Fratello Vip – VIDEO

Manuel Bortuzzo ha ricordato Michele Merlo nella Casa del Grande Fratello Vip. Il campione di nuoto, ricordando la dolorosa morte dell’ex volto di Amici di Maria De Filippi, gli ha anche mandato un dolcissimo bacio commuovendo i social.

Abbiamo perso un grande cantante. Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa e in ospedale l’hanno rimandato a casa, Michele Merlo. E come è andata la sua storia? Mal di testa, mal di testa… ho visto il suo ultimo post su Instagram: “Vorrei un tramonto, ho un forte mal di testa… cosa posso fare?”. L’hanno rimandato a casa con la tachipirina e in due giorni è morto di leucemia, follia. Non bisogna sottovalutare queste cose.