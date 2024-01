Mew e Matthew dopo Amici 23, la nuova indiscrezione sull’abbandono

La bomba è scoppiata ieri con l’annuncio improvviso dell’addio di Mew e Matthew alla scuola di Amici 23, scatenando il caos tra i fan del talent show.

Tutti si chiedevano cosa avesse scatenato questa decisione improvvisa da parte dei due cantanti. Le teorie sono fioccate a go-go, c’è chi ha persino pensato a una gravidanza, ipotesi prontamente demolita dalla diretta interessata.

Proprio ieri, la cantante ha messo dei like su Twitter che facevano supporre qualcosa di serio dietro l’angolo.

Molti avevano sospettato che fosse stata una decisione di Matthew, considerando le sue lamentele frequenti sulla scuola.

Ma stamattina, un nuovo like della cantante ha ribaltato la situazione, facendo intendere che la verità fosse l’esatto contrario.

A quanto pare, era lei a non star bene, tanto da mollare Amici, e lui l’ha seguita per starle accanto, insoddisfatto del suo percorso.

Ora c’è un’aggiunta a questa teoria, proveniente da Isabella Benanti, una delle fondatrici di Isa e Chia.

L’informazione arriva da un utente che ha ricevuto notizie da un amico di Mew:

Invece per Matthew, lui è già da prima di Natale che stava pensando di lasciare. Perché non si sentiva apprezzato e perché qualsiasi cosa faceva veniva criticato. Quindi penso che lui (anche capendo da un commento su Twitter a cui ha messo like) abbia preso la palla al balzo per andarsene. Speriamo solo che stiano bene a questo punto. Soprattutto lei che non sembra, ma l’ha fatto capire sempre in quel daytime che è molto fragile.