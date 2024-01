Come stanno Mew e Matthew dopo l’abbandono di Amici 23? Valentina rompe il silenzio

Mew e Matthew hanno abbandonato la scuola di Amici 23. Sui social la notizia ha fatto notevole scalpore anche perché entrambi erano molto amati dagli estimatori del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Come stanno Mew e Matthew dopo l’abbandono di Amici 23?

Dopo la fotografia che ritrae la coppia in procinto di prendere un taxi nella stazione di Roma Tiburtina, Mew e Matthew sono stati beccati pure all’interno di un fast food, così come potete vedere nel video in apertura del nostro articolo.

Nel frattempo sui social si erano diffuse le prime informazioni (fake) sul possibile abbandono della coppia. Secondo i fan, infatti, Mew sarebbe incinta del suo fidanzato.Tuttavia la cantante, tramite una serie di like su “X” ha implicitamente smentito questa indiscrezione.

Archiviata la dolce attesa, per gli estimatori di Amici 23, la coppia di cantanti sarebbe comunque uscita per un motivo serio.

Anche Amedeo Venza si è esposto in merito:

Per quanto riguarda i la coppia di amici che ha lasciato il programma pare che lui abbia voluto abbandonare per motivi “suoi” e lei lo ha seguito! Una decisione presa “insieme” ma voluta soprattutto da lui! Peccato, perché lei è veramente brava e poteva tranquillamente arrivare in finale. Lui un po’ spocchioso e ribelle, si sentiva un po’ ARRIVATO! Ora sicuramente sarà arrivato, a casa sua.

Poi il blogger ha condiviso un’altra indiscrezione molto particolare:

Da fonti sicure ma devi oscurare il mio nome io so che i due ragazzi spesso trovati in atteggiamenti intimi e spesso ripresi hanno deciso di abbandonare il programma per dedicarsi ai loro momenti intimi.

Valentina (il vero nome di Mew), ha rotto il silenzio sui social svelando che entrambi stanno bene.

