Mattia Zenzola, ballerino e vincitore di Amici 22 è fidanzato oppure no? Ecco una bella domanda alla quale lo stesso ragazzo non saprebbe cosa rispondere. Di recente Zenzola è finito al centro del gossip per via di una vicinanza troppo eccessiva con la ballerina Benedetta Vari.

Mattia Zenzola è fidanzato?

Lei ha definito Mattia Zenzola un semplice amico, ma la loro continua vicinanza avrebbe sollevato non pochi dubbi. Ad alimentare ulteriormente il gossip sui due ex di Amici, anche la risposta data da Zenzola e diventata già virale.

Su TikTok, nel dettaglio, circola un video di qualche giorno fa ripreso dai colleghi di Biccy e IsaeChia e che mostra Mattia Zenzola piuttosto confuso di fronte alla domanda sul suo attuale stato sentimentale: è fidanzato o no? Ecco le parole di Mattia:

Se sono fidanzato? Ma perché mi fate queste domande cattive? Allora, io, io sto vivendo appieno tutto quello che la vita mi sta dando. E quindi… e quindi facendo ciò non ti sbagli mai. Poi è un periodo della mia vita bellissimo e io sono, sono grato alla vita. Perché lo dico sempre, perché un dono prezioso, quindi va vissuta al meglio e va anche trattata bene. Quindi al momento sto vivendo appieno tutto quello che sto ricevendo, tutto l’amore che sto ricevendo da queste bellissime persone.

Una risposta tutt’altro che chiara… lo sarà almeno per Mattia?