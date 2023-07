Isobel e Cricca sono tornati insieme dopo Amici 22: foto e segnalazione

Isobel e Cricca sono tornati insieme dopo Amici 22. La ballerina e il cantante si erano lasciati poco prima della fine del serale ma, tra di loro, era rimasto un fortissimo sentimento di stima e affetto.

Isobel Kinnear, intervistata da Lorella Cuccarini, non si era sbilanciata ed aveva parlato in maniera un po’ approssimativa del suo rapporto con Giovanni:

Le amicizie più importanti sono state con Ramon, lui è come un fratello per me, e Cricca. Insieme mi hanno aiutato anche con la lingua all’inizio.

Anche Angelina… abbiamo fatto tutto insieme, tutta l’esperienza della quarantena, prima della sfida, le lezioni prima di entrare…Tutto. Credo che della rottura tra me e Cricca non sia uscito niente durante il programma.

Ci siamo lasciati, però il nostro rapporto è stato bellissimo. Ovviamente c’era un po’ di difficoltà per noi, anche per le pressioni nella casetta, eravamo in sala tutto il giorno, la velocità, tutto…Anche prima della maglia del Serale…Hanno reso il rapporto difficile quindi ci siamo lasciati.

Però voglio dire che penso sempre che lui sia un bravissimo ragazzo, mai dire mai nella vita.