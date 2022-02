Matteo Romano, testo canzone “Virale” a Sanremo 2022: il significato

Direttamente da Sanremo Giovani, Matteo Romano approda al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Virale” esibendosi tra i Big di questa 72esima edizione. Lui è uno dei più giovani artisti e deve il suo successo grazie a TikTok.

La canzone “Virale” che Matteo Romano porta al Festival di Sanremo 2022 si presenta come una ballata pop molto moderna che parla di un litigio amoroso con un linguaggio che paragona l’ottovolante dei sentimenti a un argomento di Internet che “va in tendenza e risale, diventa virale”.

Tra gli autori del brano sanremese spunta anche il nome di Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede nonché uno degli esclusi dell’edizione di Sanremo.

In merito al suo brano, Matteo ha commentato a Sorrisi.com assicurando:

No, non c’entra con la pandemia. Anzi, mi piacerebbe poter aiutare a restituire a questa parola il significato che ha sempre avuto per noi giovani: qualcosa di così bello e catalizzante che poi tutti ne parlano. Come l’amore, nel mio caso.