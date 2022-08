Il fatidico giorno del matrimonio tra Federica Pellegrini ed il compagno Matteo Giunta è finalmente arrivato. Oggi, sabato 27 agosto, l’ex campionessa di nuoto (con i consueti 45 minuti di ritardo che ogni sposa che si rispetti non può non avere), ha sposato il suo allenatore durante una cerimonia religiosa blindatissima celebrata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese, che la conosce sin da bambina.

Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il giorno del sì

A mettere la firma al matrimonio da sogno di Federica e Matteo è stato Enzo Miccio, il quale è partito dalla Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, ricoprendola di rose a grappolo bianche con qualche tocco di verde.

Federica Pellegrini è giunta con un abito semplice, capelli sciolti, un lungo velo con ricami e un piccolo bouquet. Viso acqua e sapone e tanta emozione che trapelava dal volto. Poco prima delle 18.00 la cerimonia si è conclusa e gli sposi sono usciti accolti dagli applausi di amici e fan.

Gli invitati

Sono in tutto 160 gli invitati al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta e tra loro non potevano mancare anche nomi Vip come riportato da Il Messaggero: si parte da Giovanni Malagò, presidente del Coni, gli sportivi amici della campionessa tra cui Martina Carraro, Valentina Marchei, Laura Letrari, Femke Heemskerk, Roberta Ioppi, Alice Mizzau, Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti. Tra i presenti anche Lodovica Comello, Andrea Pulese, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi. Presente anche l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. Grande assente invece Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica e cugino dello sposo. Federica ha voluto che all’evento non mancassero neppure i quattro bulldog francesi della coppia.

Location

In merito alle location di questa speciale giornata, dopo il sì e le foto di rito, scrive l’Ansa, la coppia si trasferirà al JW Marriott Venice Resort dell’Isola delle Rose, in mezzo alla laguna, per una cena alla presenza dei loro 160 invitati. In serata Federica e Matteo torneranno nel centro storico per trascorrere la prima notte di nozze all’Hotel Danieli, lo stesso albergo scelto da Giunta per chiederle la mano.

