Manila Nazzaro e Stefano Oradei: love is in the air! L’ex Miss Italia ed ex Vippona ed il ballerino professionista si amano alla luce del sole dopo i pettegolezzi sul loro conto. La coppia è ormai ufficiale e la conferma arriva anche dalle romantiche e reciproche dediche social.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: tra i due è amore!

E’ un’estate da vivere all’insegna dell’amore, quella di Manila Nazzaro, che sembra essere riuscita ad archiviare definitivamente la sua precedente relazione con Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore con il quale aveva partecipato qualche anno fa a Temptation Island, superando, all’epoca, le tentazioni del programma.

Dopo i rumors delle passate settimane che volevano Manila insieme a Stefano Oradei, adesso sono gli stessi a confermarlo con scatti e dediche. La Nazzaro, nel dettaglio, qualche giorno fa aveva pubblicato un carosello con una serie di foto: “Una giornata bellissima in uno dei borghi più belli d’Italia e tanta amicizia e amore”.

Nell’ultimo scatto Manila compare mano nella mano con Stefano.

Nelle passate ore, non sono mancate le dediche d’amore attraverso le Instagram Stories in cui entrambi appaiono romantici ed innamorati. Evviva l’amore!