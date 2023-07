Manila Nazzaro e Stefano Oradei fanno ormai coppia fissa da qualche mese. Pochi giorni fa hanno ufficializzato la loro relazione con una serie di scatti social che non lasciano spazio a dubbi. Nel frattempo emergono alcuni retroscena sulla loro conoscenza ed a svelarli è stato il settimanale DiPiù Tv, che ha svelato anche i veri motivi per i quali l’ex Vippona avrebbe deciso di mettere fine alla sua relazione precedente con Lorenzo Amoruso.

Dopo aver comunicato la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha ritrovato molto preso l’amore. Lui è il ballerino professionista Stefano Oradei, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella trasmissione Ballando con le Stelle. Nelle ultime settimane entrambi hanno confermato attraverso i social le indiscrezioni trapelate di recente sul loro conto.

Ma quando è iniziata tra l’ex del GF Vip ed il ballerino ex volto di Ballando? L’ex della Nazzaro, Lorenzo Amoruso, durante una diretta Instagram aveva lasciato intendere che lei avesse iniziato a frequentare Oradei ben prima della fine della loro storia.

Ad aggiungere ora alcuni retroscena ci ha pensato il noto settimanale, sul quale si legge:

Dipiù è in grado di spiegarvi, dopo avere raccolto alcune confidenze da chi conosce bene Manila, che cosa sia successo esattamente. E’ vero, prima ancora che tra Manila e Lorenzo finisse, Stefano Oradei faceva parte della vita della conduttrice, ma come amico. Lo ha ammesso lei stessa: “Con Stefano ci conosciamo da anni, è una persona speciale, un’anima rara per educazione e per dolcezza“.