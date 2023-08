Manila Nazzaro, quali sono i rapporti con il suo ex? Parla Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro da qualche tempo, dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso, ha ritrovato il sorriso accanto ad un’altra persona. Lui è l’ex ballerino di Ballando con le Stelle, Stefano Oradei. Ma quali sono i rapporti con il suo ex compagno? A parlare è stato proprio quest’ultimo in una recente intervista.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: i loro rapporti oggi

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è terminata qualche mese fa nel peggiore dei modi. Per i fan dell’ex Vippona è stata una doccia fredda: nessuno infatti si sarebbe mai aspettato un finale così amaro.

Da allora sono passati sette mesi (era lo scorso gennaio) e dopo poco iniziarono a circolare le voci di un nuovo presunto amore per la Nazzaro, poi confermato dagli scatti e dalle parole condivise da entrambi.

Il comportamento di Manila però, non è stato del tutto indifferente per Lorenzo Amoruso, che ne ha particolarmente sofferto. In una recente intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, l’ex calciatore è tornato a parlare della sua ex compagna, spiegando quali sarebbero i loro attuali rapporti: