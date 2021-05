Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 non poteva mancare un piccolo intervento dei Maneskin in collegamento con la trasmissione Che tempo che fa da Fabio Fazio. “Siamo stanchini”, ha ammesso Damiano David, leader della band romana, “è stata una cosa inimmaginabile”.

Maneskin a Che tempo che fa

Fabio Fazio nella breve parentesi dedicata ai vincitori dell’Eurovision 2021, rivolgendosi ai Maneskin ha fatto una domanda classica: come l’hanno presa i loro genitori? A replicare è stato proprio Damiano:

Contenti ma mio padre si è arrabbiato perché dice che l’ho fatto piangere per due volte in due mesi!

Il padre di Victoria invece è andato a prenderla in aeroporto in auto, come svelato sempre dal padrone di casa della trasmissione di Rai3. Inevitabile la messa in onda del momento in cui i Maneskin hanno appreso di aver vinto e qualche secondo della strepitosa esibizione finale.

Il chitarrista Thomas ha commentato divertito:

Siamo stati molto cafoni, molto rock ‘n roll!

Damiano ha invece aggiunto:

Eravamo stupiti, io non so neanche contare tutti quei numeri…

Fabio Fazio ha quindi dedicato poche parole all’assurda polemica che ha riguardato il leader della band commentando:

Non voglio neanche commentare quella polemica che mi fa orrore!

Quindi ha brevemente riassunto le illazioni rivolte alla band mentre Damiano ha svelato che a riempire il bicchiere è stato Thomas, “è quello maldestro del gruppo”, ha aggiunto. “Non prendetevela, sarà una cosa che racconterete a Che tempo tra 40 anni!”, ha chiosato il conduttore annunciando il tour della band pronto a ripartire dal prossimo dicembre.