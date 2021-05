La vittoria dell’Eurovision Song Contest ha “sconvolto” i Maneskin. Proprio questo pomeriggio, Mara Venier si è pure collegata con loro all’aeroporto di Fiumicino, di ritorno da Rotterdam con il trofeo tra le mani ed una “stupida polemica” sulla droga con cui fare i conti.

In quel momento ci avevano dato i 12 punti, abbiamo cominciato a esultare, Thomas ha fatto cadere un bicchiere, l’ha rotto, e io esultando ho abbassato lo sguardo verso il tavolo e poi mi sono girato come a dire: “Oh cazz*”. – ha spiegato Damiano David a FanPage – Capisco che può essere fraintendibile, ma entrambe le mani sono visibili ed è la polemica più stupida del mondo anche perché sono assolutamente contro questo tipo di droghe, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerò in diretta in tutta Europa, con una telecamera puntata in faccia, perché sò scemo, ok, ma non fino a questo punto.