Con il suo silenzio Belen Rodriguez è diventata involontariamente la star del gossip nostrano dell’estate. La showgirl argentina è stata davvero tradita da Stefano De Martino? Chissà. Una cosa è certa: sia lei che sua madre hanno condiviso sui loro profili social un post che sembra essere proprio una frecciatina indirizzata rispettivamente all’ex compagno ed all’ex genero.

La mamma di Belen Rodriguez e la foto con i cervi

Stando agli ultimi rumors ed alle “prove” social condivise dalla stessa Belen, pare proprio che alla base di quella che sembra ormai la terza rottura con De Martino ci sia un tradimento. Non è un caso se sia la madre che la figlia abbiano condiviso un post con gli stessi soggetti: i cervi.

Gli stessi animali e le loro corna campeggiano nelle Instagram Stories della mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani. Indizi che vanno ad aggiungersi a quelli dei giorni scorsi, quando la showgirl aveva condiviso anche un video emblematico in cui si toccava la testa.

Nei commenti, anche sotto al post della mamma di Belen, non mancano le accuse da parte di molti utenti che accusano la donna di non aver fatto molto per far riappacificare la figlia con il compagno. Stefano De Martino, di contro, resta in silenzio rispetto alle tante voci di gossip che si sono diffuse.