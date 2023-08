Belen Rodriguez e Stefano De Martino “separati” solo per hype? La particolare indiscrezione giunge tra le pagine del settimanale Oggi con uno spiffero partorito dalla penna di Alberto Dandolo.

Secondo il giornalista, il legame tra Belen e Stefano sarebbe tutt’altro che scricchiolante ed i due sarebbero “divisi” per un motivo ben preciso legato alla loro carriera in televisione:

È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore.

Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario.

Ricordiamo infatti che Belén non tornerà con Tú sí que vales ed è fuori da Le Iene e che De Martino non è stato confermato come conduttore di alcuni format di Rai 2, rete di cui lo scorso anno era uno dei volti simbolo, con all’attivo ben quattro programmi.