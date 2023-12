Spuntano ora le mail interne tra Balocco ed il team di Chiara Ferragni. A renderle note è il Corriere della Sera che parla in merito di “mail roventi”. Siamo a ottobre 2022 ed ormai manca poco al Natale, mentre oltre 360 mila Pandori Pink Christmas “griffati” Ferragni sono pronti ad essere immessi sul mercato al prezzo di 9 euro (anziché il classico Pandoro Balocco di 3,70).

Cosa c’è dietro al famoso Pandoro di Chiara Ferragni? Teoricamente le vendite avrebbero dovuto sostenere l’acquisto di un nuovo macchinario per le cure dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Questo, almeno, quello che è sempre stato comunicato. Ma a pensarla diversamente è stata l’Antitrust, secondo la quale non “fu vera beneficienza” ma piuttosto una “pratica commerciale scorretta”.

Adesso spuntano le mail interne dalle quali emergono tutti i dubbi della Balocco e la preoccupazione rispetto al rischio di andare incontro a pubblicità ingannevole, come riporta il CorSera:

«Ciao a tutte, aggiungo —– in c.c. Per me ok ma massima attenzione all’attività benefica che ci espone a pubblicità ingannevole correlata alle vendite […] Occorre spiegarglielo bene, meglio forse per telefono […]». Dello stesso tenore una mail inviata dal manager della Balocco il 18 novembre 2022 al team di Ferragni in merito alla predisposizione di alcuni post: «Per noi è molto importante sottolineare il sostegno al progetto benefico senza menzionare le vendite (in quanto si tratta di una donazione che non è legata all’andamento del prodotto sul mercato)». Ma nel copioso numero di email, risulta facoltà di Tbs Crew della «signora Ferragni» di decidere «in ultima istanza i contenuti da veicolare».