UPDATE: Madame è ancora in gara tra i Big di Sanremo 2023. A dirlo oggi è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, dopo la notizia delle indagini sulle false vaccinazione anti-Covid che vedono coinvolta anche la cantante vicentina. Ecco cosa ha detto ad una trasmissione radiofonica ripresa da TgCom24:

In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano.

Madame, a rischio la partecipazione a Sanremo 2023?

Francesca Calearo, in arte Madame, è tra i Big scelti da Amadeus per il prossimo Sanremo 2023. Eppure la sua partecipazione risulta attualmente a rischio. La giovane risulta infatti tra le indagate nell’ambito dell’inchiesta sulle finte vaccinazioni Covid aperta dalla Procura di Vicenza e che ha portato a tre arresti.

Madame dovrà difendersi dall’accusa di falso ideologico per aver ottenuto un falso green pass da una delle persone arrestate, la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu.

Adesso però, la disavventura giudiziaria potrebbe avere delle ripercussioni sulla partecipazione a Sanremo 2023 di Madame. “Non essendo sotto contratto con la Rai – precisa TgCom24 –, la tv pubblica non può applicare il codice etico”.

Al momento dalla produzione del Festival (Amadeus) così come dalla direzione artistica tutto tace. Nessuno avrebbe preso ancora una posizione ma non è escluso che ciò non possa accadere molto presto. Lo stesso vale anche per la casa discografica della cantante, la Sugar. Questo perché Madame al momento risulta solo indagata e non condannata e difficilmente la giustizia farà il suo corso prima dell’inizio del Festival (7-11 febbraio).

Il dibattito sulla sua partecipazione a Sanremo, tuttavia, resta acceso, tra chi la acclama – i no vax – e chi invece non riterrebbe del tutto giusta la sua presenza sul palcoscenico dell’Ariston.