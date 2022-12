Sanremo 2023 a rischio per Madame? Proprio in queste ore è stata diffusa una notizia di cronaca particolarmente spinosa con protagonista la cantante ed anche la tennista Camila Giorgi, indagate con l’accusa di falso ideologico per aver ricevuto il green pass in modo illegale senza l’inoculazione del vaccino Covid.

Sanremo 2023, Madame rischia la squalifica? Falsi Green pass senza il vaccino, l’indagine

I loro nomi sono venuti fuori nell’inchiesta nata a febbraio dopo l’arresto di due medici di base di Vicenza, Daniela Grillone Tecioiu, con ambulatorio nel capoluogo berico (e con lei il compagno Andrea Giacoppo), e Volker Erick Goepel, sanitario che lavorava in uno studio di Fara Vicentino.

Ci sono almeno una decina di persone nell’inchiesta della procura, stando a quanto riporta il Giornale di Vicenza, alcune di queste avrebbero pagato per risultare vaccinate e quindi per loro scatta anche il reato di corruzione.

L’indagine è partita oltre un anno fa perché l’Ulss 8 aveva sospettato che qualcosa non tornava: troppe vaccinazioni nello studio della dottoressa Grillone Teioiu.

Le successive intercettazioni telefoniche e ambientali hanno fatto scoprire un presunto sistema che potrebbe aver generato centinaia di certificati verdi falsi, consegnati, stando alle indagini, anche a medici, farmacisti e personale sanitario che per lavoro era obbligato ad avere il documento.

La parola segreta usata nelle chat “ozonoterapia”. Finiti sotto sequestro tutti e due gli ambulatori dei medici anche se poi gli arresti dei due medici sono stati revocati perché è decaduto il pericolo di reiterazione del reato, essendo venuto meno l’obbligo green pass.

Camila Giorgi e Madame compaiono nelle liste della dottoressa Grillone Tecioiu.

Ma mentre Madame, vicentina, era paziente da tempo della dottoressa, la maceratese Camila Giorgi non lo era.

Cosa rischiano

Cosa rischiano entrambe? Nel caso fossero confermate le accuse avrebbero trattamenti diversi. Agli artisti all’epoca dei fatti bastava un tampone negativo per esibirsi.

Madame potrebbe rischiare di saltare il Festival di Sanremo 2023?

Camila Giorgi è invece una tennista professionista e come tale aveva degli obblighi e ora rischierebbe pesanti sanzioni da parte della sua Federazione.