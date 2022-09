Luca Salatino e Matteo Ranieri, due ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno litigato? E’ questa l’ultima spiazzante indiscrezione che giunge dal mondo del dating show targato Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, i due (ex?) amici avrebbero avuto un battibecco a “causa” del GF Vip 7.

Luca Salatino e Matteo Ranieri: lite per il GF Vip?

A svelare qualche dettaglio in più sulla presunta lite tra Luca Salatino e Matteo Ranieri è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza attraverso le sue Instagram Stories:

Voci vicine a Matteo e Luca dicono che i due hanno litigato perché Luca non gli ha detto che andava al GF Vip. E Matteo da amico ci è rimasto male.

Come sappiamo, infatti, il nome di Salatino compare nella rosa dei 24 futuri Vipponi della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. E’ possibile che davvero i due ragazzi abbiano litigato per via della partecipazione di Luca al programma? Venza avrebbe dato ragione a Matteo Ranieri tirando in ballo la loro presunta amicizia e lanciando una ipotesi/previsione: “Avranno modo di chiarire a suon di ospitate nella Casa”.

Anche il nome di Matteo Ranieri era emerso tra i possibili concorrenti del GF Vip 7. Il fatto che abbiano preso uno solo tra i due potrebbe aver influito anche sulla loro amicizia. Staremo a vedere se Matteo riuscirà, in qualche modo, ad entrare comunque nella spiatissima Casa di Cinecittà.