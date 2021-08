Luca Onestini dimentica Ivana Mrazova per Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio? Il gossip

La fine della storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova per più di qualcuno era nell’aria da tempo. C’è chi mette persino in dubbio che tra i due ci sia stato un sentimento sincero. Fatto sta che i due protagonisti del GF Vip hanno deciso di mettere la parola fine al loro rapporto, ed a quanto pare avrebbero già voltato pagina.

Luca Onestini e Marialaura De Vitis: il gossip

Almeno sarebbe così per Luca Onestini, il quale sta trascorrendo un’estate da single, almeno per il momento, godendo della compagnia dell’amico Raffaello Tonon e di qualche bella ragazza. Tra queste anche Marialaura De Vitis, anche lei fresca di rottura dopo il chiacchierato fidanzamento con Paolo Brosio.

Secondo quanto trapela dal web, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe incontrato Marialaura durante un evento. I due avrebbero cenato allo stesso tavolo mostrando un grande feeling reciproco e pare che sia accaduto anche qualcosa di più nel dopocena.

Solo chiacchiere social o qualcosa di concreto? Non ci è dato saperlo ma al momento non si placa il gossip che vorrebbe la nascita di una nuova inedita coppia.

Al momento non si conoscono le ragioni della rottura tra Luca Onestini ed Ivana Mrazova né il tipo di rapporto dopo la fine della loro storia d’amore, dal momento che la modella avrebbe anche in parte smentito le parole del suo ex.