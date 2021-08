E se Luca Onestini parla della rottura con Ivana Mrazova svelando di averle tentate tutte per salvare la loro relazione d’amore, la modella non è d’accordo e lo smentisce pubblicamente.

Queste le parole di Luca Onestini condivise su Instagram alcune ore fa.

La sua ex fidanzata ha voluto fare delle precisazioni al riguardo tramite le storie del suo profilo ufficiale, in qualche modo “smentendo” alcuni passaggi salienti della sua comunicazione:

Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima.

In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto amore e complicità!

Il nostro libro finisce qui.

Io, istintivamente, dalla parte di Ivana tutta la vita.