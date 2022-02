Una delle prime storie raccontate ieri a C’è posta per te, ha appassionato in modo particolare il pubblico da casa. Protagonista è una ex coppia. Lui, Leandro, ha tradito più volte la sua compagna Maria Paola Spina ma adesso sembra intenzionato a riconquistarla. Lei, di contro, ha deciso di chiudere la storia (e la busta) dopo 11 anni insieme.

Leandro e Maria Paola dopo C’è posta per te: cosa è successo?

La storia di Leandro e Maria Paola a C’è posta per te è stata narrata in modo molto sobrio, senza scenate o liti in studio. La donna dopo svariati tradimenti subiti, ovviamente ha deciso di chiudere la sua storia confidando di non provare per l’ex compagno gli stessi sentimenti di un tempo.

Ma cosa è successo dopo C’è posta per te? Un indizio arriverebbe dal suo profilo Instagram (che tuttavia risulta privato): stando alla descrizione pare proprio che non abbia personato il suo ex. “Il cuore solo a chi merita, ma a chi ci arriva dentro non in superfice”, ha scritto la 26enne.

I maggiori dettagli sul suo conto arrivano invece da Facebook: Maria Paola è di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. E’ nata il 13 settembre 1995 e lo scorso 10 gennaio parlava proprio delle conseguenze di un tradimento subito.

A C’è posta per te Maria Paola ha raccontato della sorta di “ossessione” di Leandro nei suoi confronti anche dopo la fine della loro relazione a causa dei continui tradimenti:

Mi sentivo come in gabbia. Ho iniziato a prendere psicofarmaci perché non riuscivo a dormire, ho sofferto di attacchi di panico.

Adesso però la giovane sembra essere rinata. Nelle foto social sfoggia il suo sorriso, da sola o in compagnia delle persone a lei care.