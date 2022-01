Una delle storie di C’è posta per te andata in onda ieri sera su Canale 5, ha visto protagoniste due sorelle, Raffaella e Sara, desiderose di ricucire i rapporti con il padre Tommaso. L’uomo alla fine di una lunga discussione ha deciso di chiudere la busta ma i motivi hanno fatto particolarmente arrabbiare Maria De Filippi.

C’è posta per te, la storia di Raffaella e Sara: il padre Tommaso chiude la busta

Da molti anni Raffaella e Sara non hanno più rapporti con il padre Tommaso. Le due sorelle che si sono rivolte a C’è posta per te nel tentativo di poter ricucire i loro rapporti, credono che la colpa sia della compagna dell’uomo, più giovane di lui e dalla quale ha avuto un figlio:

Sono vent’anni che sei mancato nella nostra vita e quindi hai perso tutto di noi, non ci sei stato nel nostro percorso scolastico, quando siamo state male, quando ho avuto attacchi di panico e le uniche persone su cui ho potuto contare sono state mia madre e il mio fidanzato, ora mio marito.

Tu, Michela, sei madre e io non capisco perché non vuoi che tra noi ci sia un rapporto, visto che non abbiamo fatto nulla. Il padre napoletano, di contro, ha spiegato di aver provato per molto tempo a cercarle. Ha sostenuto di averle cercate per 17 anni e di aver sempre dato loro il mantenimento ed ha accusato le due ragazze di avergli chiesto dei soldi.

Differente la versione delle due ragazze che hanno sostenuto di aver provato spesso ad avere un rapporto con lui ma di aver sempre trovato un muro davanti. Dopo una discussione in studio, Tommaso ha accusato le due ragazze di aver desiderato che lui si lasciasse con la compagna Michela ed ha sostenuto che le due figlie non abbiano detto la verità. Maria a quel punto ha sbottato, dopo aver visto la figlia minore piangere:

Vuoi capire che se ci piangono è perché gli manchi, chi se ne frega della verità? Fregatene! […] Sembri un burattino, sei grande e vaccinato. Metti distanze tra le due famiglie, secondo me sbagli!

Quando la De Filippi ha chiesto all’uomo se è davvero intenzionato a chiudere la busta, Tommaso ha replicato:

Io ho paura, sono stato troppo male, non racconto la mia storia qui perché ho vergogna. Quando si dovevano sposare sono venute a chiedermi i soldi.

Ma prima di andar via, Maria ha sbottato nuovamente difendendo le due ragazze:

Secondo te, è brutto parlare di soldi ma quando una figlia si sposa a chi ca**o deve chiedere i soldi se non alla famiglia?