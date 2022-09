Gian Ettore Gassani, presidente dell’Ami, Associazione Matrimonialisti Italiani, è intervenuto oggi alla trasmissione Ore 14 per commentare il gossip del momento relativo alla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Al centro della discussione, le dichiarazioni dell’ex calciatore al quotidiano Corriere della Sera e le accuse rivolte all’ex moglie.

Intervista Totti, il commento del matrimonialista

Francesco Totti nel corso dell’intervista ha accusato Ilary Blasi di avergli messo le cimici in auto, di avergli sottratto dei Rolex e persino portato via la figlia minore. Accuse pesanti alle quali la conduttrice – tacciata anche di svariati tradimenti prima della sua storia con Noemi Bocchi – avrebbe preferito optare per una “non-replica”.

Ma quanto c’è di strategia legale dietro l’intervista di Totti al Corriere della Sera? A replicare è stato proprio il noto matrimonialista Gassani, il quale senza mezzi termini ha detto:

Io conosco Annamaria Bernardini de Pace, è mia amica, collega e viene spesso alle nostre manifestazioni, ma parlando in generale è impossibile che un cliente possa fare un’intervista senza averlo concordato con l’avvocato. Può anche succedere, e questo chiaramente quando succede si rompe un rapporto fiduciario. Se fosse successa a me una cosa del genere – io tra l’altro difendo tanti pezzi da novanta in altri settori – io rinuncerei all’incarico all’istante perché quello che è successo a livello di intervista nazionale è stato un massacro. Un frullatore mediatico che ha danneggiato tre bambini. E’ giusto che l’avvocato Bernardini de Pace spieghi, avrà tutto il tempo di spiegare la sua posizione perché anche lei è stata nell’occhio del ciclone. Tuttavia voglio precisare che gli avvocati spesso firmano dei contratti con i propri clienti anche sull’utilizzo della stampa. Molti studi legali vietano ai propri assistiti di andare in tv durante la fase delle trattative, dipende da studio a studio. Né i clienti devono fare interviste perché vanno a rompere la possibilità di fare accordi. Questo è il punto.

Ad intervenire sulla vicenda anche il padrone di casa della trasmissione, Milo Infante, il quale si è lasciato andare ad un suo commento spassionato:

Su questo sentiremo Annamaria Bernardini de Pace. Io ho solo un sospetto, che questa intervista sia stata rilasciata non dico a dispetto di Annamaria, ma forse le è stata presentata la necessità di raccontare la sua verità. Ma lo chiederemo all’avvocato…

A questo punto attendiamo con ansia l’intervento dell’avvocato che farà chiarezza sul punto.