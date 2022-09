L’affaire Totti-Ilary approda anche su Rai2, nel corso della trasmissione I Fatti Vostri. Ospite della puntata di oggi è stato Alex Nuccetelli, pr romano nonché atleta e braccio destro dell’ex Capitano della Roma. L’uomo ha raccontato ulteriori retroscena relativi alla storia tra Totti e Noemi Bocchi ma non solo.

Alex Nuccetelli in tv parla dopo l’intervista a Totti e lancia un consiglio a Ilary

Nella sua intervista al Corriere della Sera, parlando della conoscenza con Noemi Bocchi, Francesco Totti aveva spiegato come quella amicizia si era trasformata in qualcosa di più in un secondo momento, quando già la storia con Ilary era in profonda crisi. Alex Nuccetelli ha aggiunto oggi in tv:

Francesco ha notato Noemi a un evento di padel in Sardegna dove era andato accompagnato da Ilary. Era l’estate scorsa. Poi prima dell’inizio della loro storia sono passate altre feste, ci sono stati altri periodi, altre situazioni.

Ilary Blasi, secondo l’ex marito Francesco Totti, avrebbe peccato di eccessiva superficialità, non restando vicina al compagno in un periodo delicato della sua vita, dall’addio al calcio alla morte del padre ed il Covid preso in modo pesante. Eventi che, come spiegato da Nuccetelli, avrebbero contribuito a far sprofondare l’ex calciatore “in un periodo molto triste. Lui era sempre vivace, gioioso, poi ha avuto questo momento…”.

In merito ai presunti tradimenti (al plurale), Alex Nuccetelli ha aggiunto:

Dei messaggi di lei con altri uomini io non so niente. Noemi? Sapevo della loro relazione, ma è arrivata molto dopo il tradimento di Ilary. I due si sono conosciuti a un evento in cui era presente anche Ilary, Francesco rimase colpito da Noemi, ma poi non c’è stato nulla per mesi e mesi. Lei è una brava donna, mi disse chiaramente che non si sarebbe mai messa con un uomo sposato. Oggi Francesco con lei è rinato. L’amore è un’altra cosa, sicuramente vedo in lui una rinascita però.

Ed ancora, Nuccetelli ha parlato anche dell’Isola dei Famosi spiegando che per quattro volte è stato vicino a partecipare ad un reality ma poi non se n’è mai fatto nulla. Come mai? Forse la risposta è da ricercare tra le righe:

Sono in Rai, non potrò mai essere in Mediaset. L’amicizia con Francesco mi ha precluso tutto.

Infine, un consiglio di Alex Nuccetelli a Ilary Blasi: l’uomo ha invitato la conduttrice a tacere dopo aver detto che potrebbe rovinare 50 famiglie: