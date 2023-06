La mamma dei cretini è sempre incinta, anche quando si parla del LoveMi, il concerto benefico (e gratuito) organizzato da Fedez in Piazza Duomo. Il rapper, così come Annalisa, Matteo Romano e altri artisti, sono stati presi di mira da insulti omofobi e sessisti.

Insulti sessisti e omofobi per Annalisa e Fedez al LoveMi

Orietta Berti è stata chiamava “vecchia di merd*”. Insulti sessisti per Annalisa “colpevole” di non avere letto un cartellone.

Insulti anche per Mariasole Pollio (“sei una puttan*”). Matteo Romano si è beccato un insulto omofobo (“Froc**”) completamente a caso.

Anche Fedez è stato insultato nonostante abbia organizzato un concerto totalmente gratuito ed in beneficenza per tutti i presenti.

Ecco il VIDEO con gli orrendi insulti sessisti e omofobi indirizzati ad alcuni artisti del LoveMi.

Il degrado della nuova generazione (non per tutti fortunatamente) pic.twitter.com/ZB0FwxcOqZ

Non capirò mai perché certi ragazzi si sentono fighettini quando sbroccano merdate alla fine fanno solo la figura dei coglioni e dei cafoni,non siete belli,non fate ridere e soprattutto NON SIETE NESSUNO. Giusto per dirvelo.

