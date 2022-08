Ilary e Totti, “primo incontro decisivo dopo la separazione”: cosa c’è in ballo

A quanto pare il gossip incessante su Ilary Blasi e Francesco Totti rischia di non spegnersi neanche a settembre. Dopo averci intrattenuto per tutta l’estate, infatti, tra retroscena, indiscrezioni e gli scatti silenti di Ilary impegnata nelle sue lunghe vacanze, è tempo di tornare a “casa”. In un articolo di Repubblica a firma di Valentina Lupia viene fatto il resoconto delle ultime settimane ma soprattutto svelato ciò che accadrà con l’inizio di settembre.

Ilary e Totti, pronti a rivedersi dopo la separazione

Settembre sarà il mese dell’incontro decisivo tra Ilary e Totti, con i rispettivi avvocati: Alessandro Simeone, già legale di Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, per la conduttrice; Antonio Conte, che segue già l’As Roma, Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo per l’ex Capitano della Roma.

“Il primo incontro potrebbe tenersi già l’1 settembre, ma potrebbe anche slittare di qualche giorno”, scrive il quotidiano. In ballo ci sarebbe soprattutto la maxi villa all’Eur del valore stimato di 10 milioni di euro:

I due faranno a turno nella maxi-villa dell’Eur (valore stimato: 10 milioni) per crescere i tre figli Cristian, Chanel e Isabel che non si sposteranno dalla casa dove vivono comodamente: continueranno a trascorrere le proprie giornate in un castello con 25 camere da letto, piscine, una palestra da fare invidia anche alle più moderne, un campo da padel tanto amato dall’ex capitano giallorosso.

In merito alla proprietà della villa, al momento non è dato sapere a chi resterà. Ma in ballo c’è anche molto altro:

I due, a conti fatti, devono spartirsi un impero composto da appartamenti, azioni e quote di società in business trasversali, dall’intrattenimento all’immobiliare, villa di Sabaudia inclusa.

Quali saranno i tempi? Difficile a dirsi:

Se la coppia d’oro della Capitale troverà fin da subito un accordo totale, tutto dovrebbe filare liscio. Altrimenti si rischia di approdare in Tribunale e a quel punto la questione potrebbe durare a lungo, anche fino a tre anni.

Le vacanze per i due ex coniugi stanno per finire, ma i gossip sul loro conto a quanto pare tarderanno a spegnersi.