La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata affrontata anche tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Novella 2000, con un nuovo retroscena relativo al gossip dell’estate 2022. Stando alle indiscrezioni pare proprio che la conduttrice non abbia alcuna intenzione di giungere ad un accordo con l’ex marito al fine di giungere ad una separazione consensuale.

Ilary Blasi e Totti: nuovi retroscena

C’è aria di guerra legale in corso, dunque, tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sarebbe questa la sensazione emersa dalle ultime indiscrezioni sulla loro separazione ormai inevitabile. “Dicono che Ilary per ora non voglia sentir parlare di accordi”, scrive in merito Novella 2000 che prosegue “Tornata dalla lunga vacanza è pronta a difendere la sua parte con tutti i mezzi…”.

Tra i due ex, sarebbe Francesco Totti il più propenso a trovare un accordo soprattutto per il bene dei figli dell’ex coppia. Il settimanale diretto da Roberto Alessi, inoltre, ha svelato un altro retroscena. A quanto pare nella villa di famiglia non ci sarebbero solo Ilary e Totti ma anche i genitori di lei: “Un’ulteriore complicazione da gestire”, scrive il giornale.

Nel frattempo, pare che l’avvocato Bernardini de Pace ingaggiata da Francesco Totti al fine di gestire nel migliore dei modi la separazione, stia cercando in tutti i modi di far ragionare i due ex per evitare le conseguenze di una guerra legale.