Una stoccata ai genitori Ilary Blasi e Francesco Totti o una reazione ironica al gossip del momento? Questo il dubbio sollevato dalla quindicenne Chanel, figlia dell’ex coppia attualmente al centro dell’attenzione mediatica dopo l’annunciata separazione che si preannuncia tutt’altro che pacifica. A far chiacchierare sarebbe uno degli ultimi video TikTok postati dalla ragazzina e rispetto al quale in tanti follower avrebbero letto una scelta non casuale legata ai suoi genitori.

Ilary Blasi e Francesco Totti, figlia Chanel ed il video su TikTok

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti ha letteralmente scatenato il gossip ma anche la fantasia. Tanti i rumors sull’ex coppia così come le ipotesi e le indiscrezioni più o meno confermate. Adesso l’ultima chiacchiera sull’ex coppia ha a che fare con un video postato sul celebre social dalla figlia 15enne.

Mentre i genitori si lanciano accuse reciproche a mezzo stampa (lui) e frecciatine social (lei) su presunti tradimenti, la figlia Chanel avrebbe usato TikTok ed a molti utenti il riferimento ai genitori sarebbe apparso inequivocabile. Nel video la giovane si filma mentre balla davanti allo specchio. In sottofondo una canzone neomelodica, il cui titolo però sembrerebbe essere tutt’altro che casuale.

Si tratta del brano “Mi son fatto l’amante” di Natale Galletta, del quale ha però postato la strofa: “Hai fatto sempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m’ fa piacer / ed io come nu scem’ ti ho sempre voluta / con la speranza che saresti un po’ cambiata”.

Una frase da alcuni giudicata una frecciatina a papà Francesco, da qualche mese legato a Noemi Bocchi, oppure alla madre, accusata dall’ex marito di averlo tradito per prima (QUI il video TikTok).