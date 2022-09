Totti e Ilary Blasi, anche a Non è l’Arena. Roberto D’Agostino, dopo la sua ospitata da Mara Venier, si è fiondato pure da Massimo Giletti per rivelare alcuni dettagli, tra cui la questione degli screenshot che l’avvocato della conduttrice ha già smentito con forza.

“Tra i vari scoop questo è stato il più banale e semplice. Ti ricordi quando sono venuto qui parlando di Pamela Prati e Mark Caltagirone? Lì ci siamo divertiti”, in questo modo esordisce Roberto D’Agostino facendo il riassunto della questione.

“La vera bomba è stata Noemi Bocchi, quando abbiamo pubblicato le foto allo stadio Olimpico insieme a Totti”, prosegue il direttore di Dagospia:

Poi torna sulla questione dei Rolex ed gli ipotetici messaggi erotici trovati da Totti:

Totti e il padre si sono recati in banca e come la banda Bassotti si sono portati via i Rolex. L’avvocato ha chiesto i video alla banca. Poi c’è la cimice che viene posta sotto il sedile di Francesco per controllare dove è andato ed anche lì ci sono dei video.

Totti avrebbe dei messaggini tra due persone che hanno una storia. Lui ha gli screenshot che faranno parte del processo. Ilary avrà cercato, a sua volta, delle prove che Francesco si è dato molto da fare con quella e quell’altra.

Lei anticipa l’intervista dalla Toffanin e stabilisce un punto di partenza. Totti chiese ad Ilary un quarto figlio e lei ha detto “col cavolo” è finita lì. Potrebbe essere Noemi? Circolano voci che lei sia già incinta… a questo punto non possono andare avanti con Dagospia che tira fuori la monnezza.

Lei ha fatto questa carriera…