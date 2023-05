Guè Pequeno sarebbe pazzo di Annalisa. La cantante ed ex volto di Amici è attualmente in pista con il nuovo singolo “Mon Amour”, dopo lo straordinario successo di “Bellissima”.

Ecco cosa scrive, a tal proposito, il settimanale Chi Magazine uscito in edicola proprio stamattina con il suo nuovo numero:

Guè, il rapper dei record già noto come Guè Pequeno (che con il suo album Madreperla è in classifica da più di tre mesi), è pazzo della collega Annalisa (che pure non scherza: con Mon Amour è balzata dal 16° al 5° posto della classifica Fimi dei singoli): lei non può postare una foto o un video senza vedere comparire il like di lui.

Il rapper è un tipo cool e… focoso: a marzo gli è capitato di nuovo di pubblicare sui social (per sbaglio?) un suo video hot.